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Убыточному ГПЗКУ ищут нового руководителя: начались тесты конкурсантов

Киев • УНН

 • 12484 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) ищут нового руководителя. Нанятая Кабинетом министром Украины HR компания начала тестировать конкурсантов. Об этом УНН сообщили собственные источники.

Убыточному ГПЗКУ ищут нового руководителя: начались тесты конкурсантов

Конкурс Кабмин объявил еще 30 мая, и до 14 июня собирал заявки конкурсантов. Среди них, по данным источников УНН, оказались управляющий партнер проекта UNIT.City Максим Бахматов, уличенный журналистами в разворовывании 65 млн грн экс-глава ГПЗКУ времен Януковича Александр Лавринчук и нынешний и.о. руководителя ГПЗКУ Ирина Марченко.

В 2018 году под руководством Марченко ГПЗКУ получила убыток в размере 2 млрд 629 млн грн. И это при том, что доход компании составил 1 млрд 139 млн грн, а расход – 2 млрд 629 млн грн.

Неэффективность деятельности государственной корпорации связана, в том числе, с обслуживанием кредита, полученным в 2012 году от Китая, в размере 1,5 млрд долл (38 млрд грн) под 6,72% годовых.

Этот кредит связывают как раз с Лавринчуком, якобы он подписывал невыгодный для Украины контракт, после чего государственная корпорация вынуждена работать в минус.

Куда делись кредитные средства – неизвестно, согласно финансовому отчету, основных средств особо нет. А вот накопленных убытков за время деятельности – 11 млрд грн.

При этом, период, когда ГПЗКУ удалось выровнять доходы и траты, таки был и датирован он в финансовом отчете II кварталом 2017 года.

Тогда общая сумма дохода составила 6 млрд 420 млн грн, а расходов – 6 млрд 240 грн. Таким образом, корпорация даже смогла получить прибыль в размере 180 млн грн от операционной деятельности. От обычной деятельности прибыль достигала 298 млн грн.

В отчете указано, что и.о. главы ГПЗКУ в тот период был Виталий Шулежко. Однако уже в III квартале руководитель зерновой корпорации поменялся, им стал Дмитрий Гавриш, и компания опять ушла в минус.

В отчете за III квартал указано, что убыток от обычной деятельности составил 298 млн грн (та же сумма, что во II квартале еще была в плюсе).

Будет ли Шулежко принимать участие в конкурсе и опять претендовать на руководителя ГПЗКУ – пока неизвестно. УНН направил запрос в Кабмин с просьбой предоставить список всех претендентов, допущенных к конкурсу.

Ранее УНН писал о сомнительном назначении Гавриша на должность и.о. главы ГПЗКУ. Тогда его кандидатуру пролоббировал близкий к премьер-министру Владимиру Гройсману Максим Мартынюк, экс-руководитель министерства АПК.

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