Збитковому ДПЗКУ шукають нового керівника: почалися тести конкурсантів

Конкурс Кабмін оголосив ще 30 травня, і до 14 червня збирав заявки конкурсантів. Серед них, за даними джерел УНН, виявилися керуючий партнер проекту UNIT.City Максим Бахматов, викритий журналістами в розкраданні 65 млн грн екс-глава ДПЗКУ часів Януковича Олександр Лавринчук і нинішній в.о. керівника ДПЗКУ Ірина Марченко.

У 2018 році під керівництвом Марченко ДПЗКУ отримала збиток в розмірі 2 млрд 629 млн грн. І це при тому, що дохід компанії склав 1 млрд 139 млн грн, а витрати - 2 млрд 629 млн грн.

Неефективність діяльності державної корпорації пов'язана, в тому числі, з обслуговуванням кредиту, отриманим в 2012 році від Китаю, в розмірі 1,5 млрд дол (38 млрд грн) під 6,72% річних.

Цей кредит пов'язують саме з Лавринчуком, нібито він підписував невигідний для України контракт, після чого державна корпорація змушена працювати в мінус.

Куди поділися кредитні кошти - невідомо, згідно з фінансовим звітом, основних засобів особливо немає. А ось накопичених збитків за час діяльності - 11 млрд грн.

При цьому, період, коли ДПЗКУ вдалося вирівняти доходи і витрати, таки був і датований він у фінансовому звіті II кварталом 2017 року.

Тоді загальна сума доходу склала 6 млрд 420 млн грн, а витрат - 6 млрд 240 грн. Таким чином, корпорація навіть змогла отримати прибуток в розмірі 180 млн грн від операційної діяльності. Від звичайної діяльності прибуток досягав 298 млн грн.

У звіті зазначено, що в.о. глави ДПЗКУ в той період був Віталій Шулежко. Однак уже в III кварталі керівник зернової корпорації змінився, ним став Дмитро Гавриш, і компанія знову пішла в мінус.

У звіті за III квартал зазначено, що збиток від звичайної діяльності склав 298 млн грн (та ж сума, що в II кварталі ще була в плюсі).

Чи буде Шулежко брати участь в конкурсі і знову претендувати на керівника ДПЗКУ - поки невідомо. УНН направив запит в Кабмін з проханням надати список всіх претендентів, допущених до конкурсу.

Раніше УНН писав про сумнівне призначення Гавриша на посаду в.о. глави ДПЗКУ. Тоді його кандидатуру пролобіював близький до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Максим Мартинюк, екс-керівник міністерства АПК.