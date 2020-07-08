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Ущерб на 10 млн грн: на Закарпатье разоблачили чиновников, которые "не замечали" незаконную вырубку лесов

Киев  •  УНН

 • 13010 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила чиновников, которые допустили уничтожение леса в Ясинянском и Мокрянском государственных лесничествах на Закарпатье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Чиновники "не замечали" незаконную вырубку деревьев ценных пород на территориях госпредприятий, на которых они должны были охранять насаждения согласно своим должностным обязанностям. По предварительным оценкам, противоправная деятельность злоумышленников нанесла ущерб природоохранному фонду государства на сумму около 10 млн гривен", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправным действиям.

Ранее УНН писал, что в Украине посадили больше лесов, чем вырубили.

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