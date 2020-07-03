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Шмигаль: в Україні посадили більше лісів, ніж вирубали

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. За останні 10 років площа відтворених лісів в Україні перевищила площу вирубок. Про це під час години запитань до уряду у парламенті повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Ми бачимо зміни клімату, які призвели до підняття рівня води. Ми бачимо зменшення незаконних вирубок лісів, але боротьбу з цим явищем необхідно завершити”, — сказав Шмигаль.

Він нагадав, що для цього запроваджено тотальне електронне чипування деревини, електронні аукціони.

“Стосовно відновлення лісів, то усі суцільні зруби лісівники відновлюють. За весну цього року відновлено, за офіційними даними, 32,3 тисячі гектарів лісу. Співвідношення площі створення лісів за 10 років перевищило площу суцільних вирубок. На жаль, все ще є незаконні вирубки, які при інвентаризації лісів треба заоблікувати і мати розуміння, який об’єм насаджень має відбуватися в Україні”, — зазначив очільник уряду.

Також він підкреслив, що ліс міг ввібрати лише 10% опадів, що спричинили повінь на Західній Україні. Зокрема, за даними Держлісагентства, кількість опадів, яка випала на Івано-Франківщині, становила 2,8 млрд м.к.

Нагадаємо, Прем’єр анонсував розслідування причин затоплення у західних регіонах після ліквідації наслідків повені.

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