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Шмыгаль: в Украине посадили больше лесов, чем вырубили

Шмыгаль: в Украине посадили больше лесов, чем вырубили

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. За последние 10 лет площадь воспроизведенных лесов в Украине превысила площадь вырубок. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Мы видим изменения климата, которые привели к поднятию уровня воды. Мы видим уменьшение незаконных рубок лесов, но борьбу с этим явлением необходимо завершить", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что для этого введено тотальное электронное чипирование древесины, электронные аукционы.

"Что касается воспроизведения лесов, то все сплошные срубы лесоводы воспроизводят. За весну этого года воспроизведено, по официальным данным, 32,3 тысячи гектаров леса. Соотношение площади воспроизведения лесов за 10 лет превысило площадь сплошных вырубок. К сожалению, все еще есть незаконные вырубки, которые при инвентаризации лесов надо учесть и иметь понимание, какой объем насаждений должен быть в Украине", - отметил глава правительства.

Также он подчеркнул, что лес мог впитать лишь 10% осадков, вызвавших наводнение в Западной Украине. В частности, по данным Гослесагентства, количество осадков, которое выпало в Ивано-Франковской области, составило 2,8 млрд м.к.

Напомним, Премьер анонсировал расследование причин затопления в западных регионах после ликвидации последствий наводнения.

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