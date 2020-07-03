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Прем’єр анонсував розслідування причин затоплення у західних регіонах після ліквідації наслідків повені

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Після подолання наслідків повені у західних областях України, обов’язково відбудеться розслідування щодо причин затоплення. Про це під час години запитань до уряду у парламенті повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Звичайно, ми будемо проводити розслідування за результатами паводків. Після того, як надамо допомогу людям і ліквідуємо наслідки, необхідно буде розібратися і визначити, які були основні причини", - сказав Шмигаль.

На його думку, мільярди гривень, що виділялись за попередні періоди державою на берегоукріплення на Івано-Франківщині, були "або використані неефективно, або розкрадені".

"Там були проблеми з ліквідацією наслідків повеней починаючи з 2008 року. Більше 6 тисяч об'єктів навіть не були розпочаті, більше 800 об'єктів не були завершені через ненадання фінансування за цей період з 2008 року. Це тільки в одній Івано-Франківській області. Наслідки ми всі побачили в останніх два тижні, коли випала понаднормова кількість опадів. Ті дамби, берегоукріплення, спеціалізовані споруди для захисту від паводків просто не були зроблені. Тому що мільярди коштів, які виділялись за попередні періоди державою, були або використані неефективно, або розкрадені", - сказав очільник уряду.

Тож, за його словами, це питання тепер до правоохоронних органів.

Крім того, Шмигаль сподівається на спільну роботу з правоохоронними органами щодо відбудови системи захисту лісів і покарання тих, хто сьогодні займається незаконною вирубкою карпатських лісів.

Нагадаємо, що Шмигаль розповів про розподіл 754 млн грн, що були виділені на ліквідацію наслідків повені.

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