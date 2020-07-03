Ліквідація наслідків повені: Львівщині виділили 10 млн грн, а Прикарпаттю - близько півмільярда

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про розподіл 754 млн грн, що були виділені на ліквідацію наслідків повені. Про це він розповів під час години запитань до уряду у парламенті, передає кореспондент УНН.

"Першочергово було виділено понад 754 млн грн на відновлення відповідної інфраструктури, на видачу коштів компенсацій людям, які цього потребували і проведення комплексів превентивних заходів. Так, для Закарпатської ОДА виділено 30 млн грн, Івано-Франківській – 480 млн грн, Львівській - 10 млн грн, Чернівецькій – 30 млн грн", - повідомив Шмигаль.

Також держава забезпечує допомогу сім’я людей, які загинули, у розмірі 200 тисяч гривень. Власникам житлових площ, повністю зруйнованих стихією - 300 тисяч грн на сім’ю, на капітальний ремонт – 50 тис. грн, на відшкодування втрат пошкоджених житлових будинків – 20 тис. грн.

"Окремо Мінзахисту довкілля і природних ресурсів було виділено 122 млн грн для Держагентства водних ресурсів та Держагентства лісових ресурсів для відновлення дамб, берегоукріплення та пошкодженої інфраструктури. Для ДСНС виділено 41 млн грн, для Нацгвардії – 22 млн грн, для Нацполіції – 19 млн грн. Фактично, це виплати на пальне для роботи цих служб, які задіюють спецтехніку, авітехніку для доставки продуктів та гуманітарної допомоги", - зазначив очільник уряду.

Поміж тим, як зазначив Шмигаль, це не остаточна сума.

"Ми отримали попередні розрахунки, що для подолання наслідків стихії нам необхідно ще близько 2 млрд грн", - резюмував прем’єр.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кабмін виділив 754 млн грн на ліквідацію наслідків паводку у західних областях.

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