Ликвидация последствий наводнения: Львовской области выделили 10 млн грн, а Прикарпатью - около полумиллиарда

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о распределении 754 млн грн, выделенных на ликвидацию последствий наводнения. Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент УНН.

"Первоначально было выделено более 754 млн грн на восстановление соответствующей инфраструктуры, на выдачу средств компенсаций людям, которые нуждаются и на проведение комплексов превентивных мер. Так, для Закарпатской ОГА выделено 30 млн грн, Ивано-Франковской - 480 млн грн, Львовской - 10 млн грн, Черновицкой - 30 млн грн", - сообщил Шмыгаль.

Также государство обеспечивает помощь семья людей, погибших в размере 200 тысяч гривен. Владельцам жилых площадей, полностью разрушенных стихией - 300 тысяч грн на семью, на капитальный ремонт - 50 тыс. грн, на возмещение потерь поврежденных жилых домов - 20 тыс. грн.

"Отдельно Минзащите окружающей среды и природных ресурсов было выделено 122 млн грн для Госагентства водных ресурсов и Госагентства лесных ресурсов для восстановления дамб, берегоукрепление и поврежденной инфраструктуры. Для ГСЧС выделено 41 млн грн, для Нацгвардии - 22 млн грн, для Нацполиции - 19 млн грн. фактически, это выплаты на горючее для работы этих служб, которые задействуют спецтехнику, авитехнику для доставки продуктов и гуманитарной помощи", - отметил глава правительства.

Между тем, как отметил Шмыгаль, это не окончательная сумма.

"Мы получили предварительные расчеты, для преодоления последствий стихии нам необходимо еще около 2 млрд грн", - резюмировал премьер.

Как сообщалось ранее в УНН, Кабмин выделил 754 млн грн на ликвидацию последствий паводка в западных областях.

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