Премьер анонсировал расследование причин затопления в западных регионах после ликвидации последствий наводнения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. После преодоления последствий наводнения в западных областях Украины, обязательно состоится расследование причин затопления. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Конечно же, мы будем проводить расследование по результатам паводков. После того, как окажем помощь людям и ликвидируем последствия, необходимо будет разобраться и определить, какие были основные причины", - сказал Шмыгаль.
По его мнению, миллиарды гривен, которые выделялись за предыдущие периоды государством на берегоукрепление в Ивано-Франковской области, были "или использованы неэффективно, или разворованы".
"Там были проблемы с ликвидацией последствий наводнений начиная с 2008 года. Более 6 тысяч объектов даже не были начаты, более 800 объектов не были завершены из-за непредоставления финансирования за этот период с 2008 года. Это только в одной Ивано-Франковской области. Последствия мы все увидели в последние две недели, когда выпало сверх нормы количества осадков. Те дамбы, берегоукрепления, специализированные сооружения для защиты от паводков просто не были сделаны. Потому что миллиарды средств, которые выделялись за предыдущие периоды государством, были или использованы неэффективно, или разворованы", - сказал глава правительства.
Поэтому, по его словам, этот вопрос теперь к правоохранительным органам.
Кроме того, Шмыгаль надеется на совместную работу с правоохранительными органами по восстановлению системы защиты лесов и наказания тех, кто сегодня занимается незаконной вырубкой карпатских лесов.
Напомним, что Шмыгаль рассказал о распределении 754 млн грн, выделенных на ликвидацию последствий наводнения.