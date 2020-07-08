Збитків на 10 млн грн: на Закарпатті викрили чиновників, які "не помічали" незаконну вирубку лісів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Служба безпеки України викрила чиновників, які допустили знищення лісу у Ясінянському і Мокрянському державних лісництвах на Закарпатті. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Посадовці "не помічали" незаконну вирубку дерев цінних порід на територіях держпідприємств, на яких вони мали охороняти насадження згідно зі своїми посадовими обов’язками. За попередніми оцінками, протиправна діяльність зловмисників завдала шкоди природоохоронному фонду держави на суму близько 10 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправних дій.
Раніше УНН писав, що в Україні посадили більше лісів, ніж вирубали.