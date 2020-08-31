Убытки на 3 млн гривен: экс-директору "Киевского института земотношений" сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Киеве прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору КП "Киевский институт земельных отношений" по факту служебной халатности, повлекшей ущерб на сумму свыше 3,1 млн гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
По данным прокуратуры, начиная с 1999 года с целью ведения Киевского городского земельного кадастра Главным управлением земельных ресурсов КГГА за средства городского бюджета создавалась и совершенствовалась “Автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра” (“ПК Кадастр”).
Согласно договору, в течение 12 лет за системы ПК “Кадастр” из бюджета предприятия в качестве роялти уплачивались средства физическим лицам, что зарегистрировали за собой исключительные авторские права на указанную программу.
Однако, как установило досудебное расследование, указанная система была создана во время совместной деятельности Центра государственного земельного кадастра при Государственном комитете по земельным ресурсам Украины и Киевского городского управления земельных ресурсов и закреплена на праве оперативного управления за Департаментом земельных ресурсов.
“В результате неправомерных выплат авторского вознаграждения коммунальному предприятию ”Киевский институт земельных отношений“ за указанный период нанесено материальный ущерб в размере более 3,1млн гривен. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложения ареста на имущество в целях обеспечения возмещения причиненного предприятию ущерба”, - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования лицензионные договоры, по которым незаконно выплачивалось авторское вознаграждение, расторгнуто.
Как сообщал УНН, в Киеве завершено досудебное расследование по факту уклонения от уплаты более 5,5 млн грн налогов частным предпринимателем.