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Збитки на 3 млн гривень: ексдиректору “Київського інституту земвідносин” повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Києві прокуратура повідомила про підозру колишньому директору КП “Київський інститут земельних відносин” за фактом службової недбалості, що спричинила збитки на суму понад 3,1 млн гривень, передає УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Збитки на 3 млн гривень: ексдиректору “Київського інституту земвідносин” повідомили про підозру

За даними прокуратури, починаючи з 1999 року з метою ведення Київського міського земельного кадастру Головним управлінням земельних ресурсів КМДА за кошти міського бюджету створювалась та удосконалювалась “Автоматизована система ведення державного земельного кадастру” (“ПК Кадастр”).

Відповідно до договору, протягом 12 років за системи ПК “Кадастр” з бюджету підприємства у якості роялті сплачувалися кошти фізичним особам, які зареєстрували за собою виключні авторські права на вказану програму.

Однак, встановило досудове розслідування, вказана система була створена під час спільної діяльності Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті із земельних ресурсів України та Київського міського управління земельних ресурсів та закріплена на праві оперативного управління за Департаментом земельних ресурсів.

“В результаті неправомірних виплат авторської винагороди комунальному підприємству „Київський інститут земельних відносин“ за вказаний період спричинено матеріальну шкоду у розмірі понад 3,1 млн гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на майно з метою забезпечення відшкодування завданої підприємству шкоди”, — йдеться в повідомленні прокуратури.

Зазначається, що у ході досудового розслідування ліцензійні договори, за якими незаконно сплачувалася авторська винагорода, розірвано.

Як повідомляв УНН, у Києві завершено досудове розслідування за фактом ухилення від сплати понад 5,5 млн грн податків приватним підприємцем.

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