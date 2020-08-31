У Києві завершили розслідування стосовно підприємця, якого підозрюють у несплаті понад 5,5 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Завершено досудове розслідування за фактом ухилення від сплати понад 5,5 млн грн податків приватним підприємцем. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими ГУ ДФС у місті Києві завершено досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах приватним підприємцем", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на теперішній час стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа – підприємець, який зареєстрований та перебуває на обліку у столичній податковій інспекції, отримавши прибутки у розмірі понад 16 млн грн, умисно ухилився від сплати податків на суму понад 5,5 млн грн.
"У ході досудового розслідування вказаному приватному підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 4 ст. 358 КК України",- зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві судитимуть підприємця за несплату близько 10 млн грн податків.