У Києві судитимуть підприємця за несплату близько 10 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Прокуратурою міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно столичного підприємця, який протягом двох років ухилявся від сплати податку на загальну суму близько 10 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"За процесуального керівництва прокуратури міста завершено досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків на суму майже 10 млн гривень директором одного із столичних підприємств (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 ККУ)", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що директор підприємства упродовж 2017-2018 років при нарахуванні орендної плати за землю вказав завідомо неправдиві відомості щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває у користуванні товариства. Відтак, він ухилився від орендної плати за землю на загальну суму близько 10 млн грн.
"Прокуратурою міста направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства, а також заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків", - додали в повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, керівнику столичного підприємства повідомлено про підозру через несплату 7,5 млн грн за оренду землі.