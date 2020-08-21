Столичному бізнесмену повідомили про підозру через несплату 7,5 млн грн за оренду землі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Керівнику столичного підприємства повідомлено про підозру через несплату 7,5 млн грн за оренду землі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівнику столичного підприємства за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що керівник фірми, розташованої в місті Києві, у період з 2017 по 2019 роки умисно ухилявся від сплати орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності.
"Завдані збитки склали 7,5 млн гривень", - зазначається в повідомленні.
Також у межах кримінального провадження вживаються заходи, направлені на відшкодування завданої шкоди.
Нагадаємо, двох експрес-перевізників викрили на ухиленні від сплати 27 млн грн податків.