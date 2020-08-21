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Столичному бізнесмену повідомили про підозру через несплату 7,5 млн грн за оренду землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Керівнику столичного підприємства повідомлено про підозру через несплату 7,5 млн грн за оренду землі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Столичному бізнесмену повідомили про підозру через несплату 7,5 млн грн за оренду землі

"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівнику столичного підприємства за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що керівник фірми, розташованої в місті Києві, у період з 2017 по 2019 роки умисно ухилявся від сплати орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності.

"Завдані збитки склали 7,5 млн гривень", - зазначається в повідомленні.

Також у межах кримінального провадження вживаються заходи, направлені на відшкодування завданої шкоди.

Нагадаємо, двох експрес-перевізників викрили на ухиленні від сплати 27 млн грн податків.

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