Столичному бизнесмену сообщили о подозрении из-за неуплаты 7,5 млн грн за аренду земли
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Руководителю столичного предприятия сообщено о подозрении из-за неуплаты 7,5 млн грн за аренду земли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева сообщено о подозрении руководителю столичного предприятия по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что руководитель фирмы, расположенной в городе Киеве, в период с 2017 по 2019 годы умышленно уклонялся от уплаты арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности.
"Нанесенный ущерб составил 7,5 млн гривен", - отмечается в сообщении.
Также в рамках уголовного производства принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба.
Напомним, двух экспресс-перевозчиков уличили в уклонении от уплаты 27 млн грн налогов.