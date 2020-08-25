В Киеве будут судить предпринимателя за неуплату около 10 млн грн налогов

"Под процессуальным руководством прокуратуры города завершено досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов на сумму почти 10 млн гривен директором одного из столичных предприятий (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК)", - говорится в сообщении.

Установлено, что директор предприятия в течение 2017-2018 годов при начислении арендной платы за землю указал заведомо ложные сведения относительно нормативной денежной оценки земельного участка, находящегося в пользовании общества. Поэтому он уклонился от арендной платы за землю на общую сумму около 10 млн грн.

"Прокуратурой города направлен в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, а также заявлен гражданский иск о возмещении причиненных убытков", - добавили в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, руководителю столичного предприятия сообщено о подозрении из-за неуплаты 7,5 млн грн за аренду земли.