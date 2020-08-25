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В Киеве будут судить предпринимателя за неуплату около 10 млн грн налогов

Киев • УНН

 • 13727 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Прокуратурой города Киева в суд направлено обвинительное заключение в отношении столичного предпринимателя, который в течение двух лет уклонялся от уплаты налога на общую сумму около 10 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

В Киеве будут судить предпринимателя за неуплату около 10 млн грн налогов

"Под процессуальным руководством прокуратуры города завершено досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов на сумму почти 10 млн гривен директором одного из столичных предприятий (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК)", - говорится в сообщении.

Установлено, что директор предприятия в течение 2017-2018 годов при начислении арендной платы за землю указал заведомо ложные сведения относительно нормативной денежной оценки земельного участка, находящегося в пользовании общества. Поэтому он уклонился от арендной платы за землю на общую сумму около 10 млн грн.

"Прокуратурой города направлен в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, а также заявлен гражданский иск о возмещении причиненных убытков", - добавили в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, руководителю столичного предприятия сообщено о подозрении из-за неуплаты 7,5 млн грн за аренду земли.

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