Сборную Украины по хоккею и детей-хоккеистов тренируют граждане рф – расследование

Вадим Шахрайчук стал главным тренером сборной Украины в 2021 году. И уже в том же году для участия в турнире в состав сборной были включены граждане россии - Егор Мажул, Михаил Рыбалко, Андрей Алексеев, Егор Смирнов, заменившие украинских спортсменов. Такой шаг перестает быть странным, если знать, что Шахрайчук и сам гражданин россии.

Российский паспорт Шахрайчук получил в августе 2008 года в Москве.

Еще одним гражданином россии, который не только тренирует хоккеистов, но и возглавляет детскую-юношескую спортивную школу по хоккею «Сокол» в Киеве, является Константин Симчук. Он также занимает должность тренера вратарей ХК «Сокол». Российский паспорт был ему выдан в 2004 году в Новосибирске.

Проверка по реестру миграционного управления мвд рф по сериям и номерам паспортов показывает, что паспорта Шахрайчука и Симчука действительны. То есть от гражданства, приобретенного, вероятно, во время выступлений за российские хоккейные команды, они не отказались.

В распоряжении УНН есть также документ о регистрации Шахрайчука по месту нахождения в российском городе новокузнецк в 2017 – 18 гг. В указанном документе он назван гражданином рф. Аналогичный документ есть и на Симчука, который находился в новокузнецке в то же время, и с Шахрайчуком они были зарегистрированы по одному адресу. Такое одновременное пребывание спортсменов в российском новокузнецке не удивительно, ведь в марте 17 года Шахрайчук стал главным тренером местного клуба «Металлург», а уже в июле Симчук был назначен его ассистентом. Выходит после 2014 года они работали в россии.

Вадим Шахрайчук (12.06.1974). Родился в Киеве. Выступал за столичный «Сокол», а затем долгое время играл в российских командах «Итиль» (Казань), «Ак Барс» (Казань), «Авангард» ( Омск), «Локомотив» (Ярославль), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Трактор» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск), «Торпедо» (Нижний Новгород). Выступал также за команды в Германии и Словакии. Был в составе команд победителей чемпионатов россии по хоккею в 2001, 2005 годах, серебряным призером в 2001 году и бронзовым в 2009 году. Чемпион Украины в 1995 году. Российские спортивные журналисты даже включают Шахрайчука в символический рейтинг лучших троек нападающих в российском хоккее, вместе с Андреем Коваленко и Вячеславом Буцаевым (в период, когда они играли за ярославский «Локомотив»).

Вадим Шахрайчук

Константин Симчук (26.02.1974). Родился в Киеве. Играет на позиции вратаря. Также играл за столичный «Сокол». В россии же выступал за «Спартак» (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирск), «Металлург» (Магнитогорск), ЦСКА (Москва). Симчук имеет звание Чемпион Украины за 1994 и 1997 год, победителя Кубка Шпенглера 2005 и Лучшего хоккеиста Украины 2005. В составе национальной сборной Украины провел 67 матчей, участвовал в зимних Олимпийских играх 2002, чемпионатах мира(1997, 2001 - 2006 и 2009 - 2011), а также играл в составе молодежной сборной Украины во время чемпионатов мира 1993 и 1994.