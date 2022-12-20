Збірну України з хокею та дітей-хокеїстів тренують громадяни рф – розслідування

Вадим Шахрайчук став головним тренером збірної України у 2021 році. І вже того ж року для участі у турнірі до складу збірної були включені громадяни росії - Єгор Мажул, Михайло Рибалка, Андрій Алексєєв, Єгор Смірнов, які замінили українських спортсменів. Такий крок уже не так дивує, якщо знати, що Шахрайчук і сам є громадянином рф.

Російський паспорт Шахрайчук отримав у серпні 2008 року в Москві.

Ще одним громадянином рф, який не лише тренує хокеїстів, а й очолює дитячу-юнацьку спортивну школу з хокею «Сокіл» у Києві є Костянтин Сімчук. Він також обіймає посаду тренера воротарів ХК «Сокіл». Російський паспорт був йому виданий 2004 році у Новосибірську.

Перевірка проведена за реєстром міграційного управління мвд рф за серіями та номера паспортів показує, що паспорти Шахрайчука та Сімчука дійсні. Тобто від громадянства, набутого, ймовірно, в часи виступів за російські хокейні команди, вони не відмовилися.

У розпорядженні УНН є також документ про реєстрацію Шахрайчука за місцем перебування у російському місті новокузнецьк в 2017 – 18 рр. У вказаному документі він названий громадянином рф. Аналогічний документ є і на Сімчука, який перебував у новокузнецьку в той же час, і з Шахрайчуком вони були зареєстровані за однією адресою. Таке одночасне перебування спортсменів у російському новокузнецьку не дивне, адже у березні 2017 року Шахрайчук став головним тренером місцевого клубу «Металург», а вже у липні Сімчук був призначений його асистентом - після 2014 року вони працювали у росії.

Вадим Шахрайчук (12.06.1974). Народився у Києві. Виступав за столичний «Сокіл», а потім тривалий час грав у російських командах «Ітіль» (Казань), «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омськ), «Локомотив» (Ярославль), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Трактор» (Челябінськ), «Металург» (Магнітогорськ), «Торпедо» (Нижній Новгород). Виступав також за команди у Німеччині та Словаччині. Був у складі команд переможців чемпіонатів росії з хокею у 2001, 2005 роках, срібним призером у 2001 році і бронзовим у 2009 році. Чемпіон України 1995 року. Російські спортивні журналісти навіть включають Шахрайчука до символічного рейтингу найкращих трійок нападників у російському хокеї, з Андрієм Коваленком та В’ячеславом Буцаєвим (в період, коли вони грали за ярославський «Локомотив»).

Вадим Шахрайчук

Костянтин Сімчук (26.02.1974). Народився у Києві. Грає на позиції воротаря. Також грав за столичний «Сокіл». У росії ж виступав за «Спартак» (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибір» (Новосибірськ), «Металург» (Магнітогорськ), ЦСКА (Москва). Сімчук має звання Чемпіон України за 1994 та 1997 рік, переможця Кубку Шпенглера 2005 та Кращого хокеїста України 2005. У складі національної збірної України провів 67 матчів, брав участь у зимових Олімпійських іграх 2002, чемпіонатах світу (1997, 2001–2006 та 2009–2011), а також грав у складі молодіжної збірної України під час чемпіонатів світу 1993 і 1994.