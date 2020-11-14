Сборную Норвегии не отпустили на матчи Лиги наций из-за опасности коронавируса

Правительство не хочет подвергать игроков риску заражения COVID-19, несмотря на все меры безопасности.

Примечательно, что федерация футбола выступила против такого решения. Перед выездом на поединок с Румынией футболисты и персонал сборной Норвегии четыре раза сдали отрицательные тесты на коронавирус. Также команда имеет собственный автобус и летает на частном самолете, чтобы избежать лишних контактов с посторонними лицами.

Отметим, что 15 ноября норвежцы должны были сыграть в Бухаресте против Румынии, а на 18 ноября у них запланирован выезд на групп роты Австрии.

Также добавим, Норвегия ведет борьбу с Австрией за победу в группе 1 Лиги B. Победитель этого квартета поднимется в элитный дивизион. У обеих команд пока по 9 очков.