Збірну Норвегії не відпустили на матчі Ліги націй через небезпеку коронавірусу

Уряд не хоче піддавати гравців ризику зараження COVID-19, не дивлячись на всі заходи безпеки.

Примітно, що федерація футболу виступила проти такого рішення. Перед виїздом на поєдинок із Румунією футболісти і персонал збірної Норвегії чотири рази здали негативні тести на коронавірус. Також команда має власний автобус і літає на приватному літаку, щоб уникнути зайвих контактів з сторонніми особами.

Зазначимо, що 15 листопада норвежці мали зіграти в Бухаресті проти Румунії, а на 18 листопада у них запланований виїзд на груп роти Австрії.

Також додамо, Норвегія веде боротьбу з Австрією за перемогу в групі 1 Ліги B. Переможець цього квартету підніметься в елітний дивізіон. В обох команд поки по 9 очок.