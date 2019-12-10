Сборные Украины объявили состав на второй этап КС по биатлону

По сравнению с первым этапом, который завершился в Остерсунде, в составе сборной Украины произошли изменения. Учитывая программу этапа, тренеры сборной решили обойтись без запасных.

Поэтому из шести мужчин, которые соревновались в Швеции, на этап Кубка IBU в Риднау отправится Тарас Лесюк. В женской сборной изменения более значительны: Анастасия Меркушина и Надежда Белкина ближайшие старты проведут на Кубке IBU, а Елена Пидгрушная, наоборот, проведет свои первые в новом сезоне старты на Кубке мира.

Таким образом, полный состав команды в Хохфильцене будет выглядеть так:

Мужчины: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко;

Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашка, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная.

Добавим, этап Кубка стартует в Хохфильцене двумя спринтами 13 декабря.