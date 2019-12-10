Збірні України оголосили склад на другий етап КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Головні тренери збірної України оголосили склади на майбутній етап Кубку світу з біатлону, що проходитиме в Австрії, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
У порівнянні з першим етапом, що завершився в Остерсунді, в складі збірної України відбулися зміни. З огляду на програму етапу, тренери збірної вирішили обійтися без запасних.
Тому з шістьох чоловіків, які змагалися в Швеції, на етап Кубка IBU в Ріднау відправиться Тарас Лесюк. У жіночої збірної зміни більш значні: Анастасія Меркушина та Надія Бєлкіна найближчі старти проведуть на Кубку IBU, а Олена Підгрушна, навпаки, проведе свої перші в новому сезоні старти на Кубку світу.
Таким чином, повний склад команди в Хохфільцені буде виглядати так:
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко;
Жінки: Юлія Джима, Віта Семеренко, Дар’я Блашко, Валя Семеренко, Олена Підгрушна.
Додамо, етап Кубку стартуватиме у Хохфільцені двома спринтами 13 грудня.