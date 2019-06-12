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Сборные Италии и Бельгии укрепили лидерство в квалификации на ЧЕ-2020

Киев • УНН

 • 8937 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В рамках отборочных поединков на чемпионат Европы по футболу 2020 года некоторые сборные сделали очередные шаги к выходу в финальную часть престижных соревнований, информирует УНН.

Сборные Италии и Бельгии укрепили лидерство в квалификации на ЧЕ-2020

Бельгийская национальная команда сразу захватила инициативу в домашней игре с шотландцами, но забить сумела только под конец тайма - Лукаку отметился с паса Азара. Дубль Лукаку оформил на 57 минуте, а Де Брюйне поставил точку в дополнительное время - 3:0.

В группе J Италия долгое время были проблемы в домашней баталии с Боснией и Герцеговиной из-за гола Эдина Джеко (32 мин). Выровнять цифры на табло сумел Инсинье (49), а победы "скуадра адззури" подарил Верратти на 86 минуте - 2:1.

Добавим, сборная Бельгии идет по максимальному графику в группе I (12 баллов), опережая Россию на три пункта. Италия также набрала 12 очков из 12 возможных в группе J, на три отстают финны.

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