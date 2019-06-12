Збірні Італії та Бельгії зміцнили лідерство у кваліфікації на ЧЄ-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В рамках відбіркових поєдинків на чемпіонат Європи з футболу 2020 року деякі збірні зробили чергові кроки до виходу в фінальну частину престижних змагань, інформує УНН.
Бельгійська національна команда одразу захопила ініціативу у домашній грі із шотландцями, але забити зуміла тільки під кінець тайму – Лукаку відзначився з пасу Азара. Дубль Лукаку оформив на 57 хвилині, а Де Брюйне поставив крапку в додатковий час – 3:0.
У групі J Італія довгий час мала проблеми у домашній баталії з Боснією та Герцеговиною через гол Едіна Джеко (32 хв). Вирівняти цифри на табло зумів Інсіньє (49), а перемоги "скуадра адззурі" подарував Верратті на 86 хвилині – 2:1.
Додамо, збірна Бельгії йде по максимальному графіком в групі I (12 балів), випереджаючи Росію на три пункти. Італія також набрала 12 очок з 12 можливих в групі J, на три відстають фіни.