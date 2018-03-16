Сборная Японии объявила заявку на спарринг с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Главный тренер сборной Японии босниец Вахид Халилходжич огласил список футболистов, вызванных в расположение национальной команды для подготовки и участия в контрольном матче с Украиной, сообщает УНН со ссылкой на Японскую футбольную ассоциацию.
В заявочный список азиатского коллектива вошли 27 футболистов:
Вратари: Эйджи Кавашима, Масааки, Хигашигучи, Косуке Накамура;
Защитники: Нагатомо, Томоаки Макино, Масато Моришиге, Томо Угадзин, Хироки Сакаи, Шинтаро Курумайя, Ген Сёдзи, Ватару Эндо, Наомичи Уэда;
Полузащитники: Хасэбэ, Хотару Ямагути, Риота Мориока, Гаке Сибасаки, Рета Осима, Кент Миса;
Нападающие: Кейсуке Хонда, Ю Кобаяси, Юя Осаке, Генки Нарагути, Такаси Усаме, Кенью Сугимото, Юя Кубо, Сея Накадзима.
Отметим, что в составе присутствуют футболист испанского “Хетафе” Сибасаки, игрок французского “Марселю” Сакаи, с турецкого “Галатасарая” присутствует будет Нагатомо, а также несколько представителей клубов из Бундеслиги — “Кельна” и “Айнтрахта” Франкфурт.
Заметим, что два других известных в Европе японских футболиста — одноклубник Ярмоленко Синдзи Кагава и Синдзи Окадзаки с “Лестера” травмированы и в этих встречах не будут принимать участие.
Добавим, что японцы 23-го марта проведут контрольную игру с Мали, а поединок Украина — Япония состоится 27 марта в бельгийском городе Льеж на стадионе “Морис Дюфран”.