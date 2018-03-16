Збірна Японії оголосила заявку на спаринг із Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Головний тренер збірної Японії боснієць Вахід Халілходжич оголосив список футболістів, викликаних у розташування національної команди для підготовки та участі в контрольному матчі з Україною, інформує УНН з посиланням на Японську футбольну асоціацію.
До заявочного списку азійського колективу увійшли 27 футболістів:
Воротарі: Ейджі Кавашима, Масаакі, Хігашігучі, Косуке Накамура;
Захисники: Юто Нагатомо, Томоаки Макіно, Масато Морішіге, Томо Угадзін, Хірокі Сакаї, Шинтаро Курумайя, Ген Сьодзо, Ватару Ендо, Наомічі Уеда;
Півзахисники: Хасебе Макото, Хотару Ямагуті, Ріота Моріока, Гаку Сібасакі, Рета Осима, Кент Мисан;
Нападники: Кейсуке Хонда, Ю Кобаясі, Юя Осако, Генки Нарагуті, Такасі Усамі, Кенью Сугімото, Юя Кубо, Сея Накадзіма.
Відзначимо, що у складі присутні футболіст іспанського “Хетафе” Сібасакі, гравець французького “Марселю” Сакаї, з турецького “Галатасараю” присутнім буде Нагатомо, а також кілька представників клубів з Бундесліги — “Кельна” та “Айнтрахта” Франкфурт.
Зауважимо, що два інших відомих в Європі японських футболіста — одноклубник Ярмоленка Сіндзі Кагава і Сіндзі Окадзакі з “Лестера” травмовані і в цих зустрічах не братимуть участь.
Додамо, що японці 23-го березня проведуть контрольну гру з Малі,а поєдинок Україна — Японія відбудеться 27 березня в бельгійському місті Льєж на стадіоні “Моріс Дюфран”.