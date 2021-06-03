Сборная Украины одержала победу в рамках подготовки к Евро-2020

Детали

“Желто-голубые” начали активно поединок и на 10-й минуте повели в счете. Александр Зубков стал автором гола. Полузащитник “Ференцвароша” головой замкнул подачу от Александра Караваева.

Украинцы продолжали доминировать, но не смогли больше отличиться. В один момент Яремчук не реализовал выход с вратарем, а в других он и Ярмоленко пробили мимо площинку ворот. Таким образом — 1:0.

Следующий товарищеский матч, который станет заключительным в сборе и последним перед Евро-2020, сборная Украины проведет 7 июня в Харькове со сборной Кипра.

Напомним

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