Сборная Украины одержала победу в рамках подготовки к Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Сборная Украины по футболу в Днепре провела товарищеский поединок с представителями британского футбола - командой Северной Ирландии, передает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
“Желто-голубые” начали активно поединок и на 10-й минуте повели в счете. Александр Зубков стал автором гола. Полузащитник “Ференцвароша” головой замкнул подачу от Александра Караваева.
Украинцы продолжали доминировать, но не смогли больше отличиться. В один момент Яремчук не реализовал выход с вратарем, а в других он и Ярмоленко пробили мимо площинку ворот. Таким образом — 1:0.
Следующий товарищеский матч, который станет заключительным в сборе и последним перед Евро-2020, сборная Украины проведет 7 июня в Харькове со сборной Кипра.
Напомним
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