Збірна України здобула перемогу у рамках підготовки до Євро-2020

Деталі

“Жовто-блакитні” почали активно поєдинок і на 10-й хвилині повели у рахунку. Олександр Зубков став автором голу. Півзахисник “Ференцвароша” головою замкнув подачу від Олександра Караваєва.

Українці продовжували домінувати, але не змогли більше відзначитися. В одному моменті Яремчук не реалізував вихід з воротарем, а в інших він та Ярмоленко пробили повз площинку воріт. Таким чином — 1:0.

Наступний товариський матч, який стане заключним на зборі та останнім перед Євро-2020, збірна України проведе 7 червня в Харкові зі збірною Кіпру.

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