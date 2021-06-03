Збірна України здобула перемогу у рамках підготовки до Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Збірна України з футболу у Дніпрі провела товариський поєдинок із представниками британського футболу – командою Північної Ірландії, передає УНН з посиланням на УАФ.
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“Жовто-блакитні” почали активно поєдинок і на 10-й хвилині повели у рахунку. Олександр Зубков став автором голу. Півзахисник “Ференцвароша” головою замкнув подачу від Олександра Караваєва.
Українці продовжували домінувати, але не змогли більше відзначитися. В одному моменті Яремчук не реалізував вихід з воротарем, а в інших він та Ярмоленко пробили повз площинку воріт. Таким чином — 1:0.
Наступний товариський матч, який стане заключним на зборі та останнім перед Євро-2020, збірна України проведе 7 червня в Харкові зі збірною Кіпру.
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