Футболіст "Динамо" змінив українське громадянство на грузинське

Цитата

Півзахисник прийняв рішення виступати за збірну Грузії за сімейними обставинами.

“Я завжди хотів грати за збірну Грузії, батьки і члени родини багато говорили зі мною про це. Перш за все, я повинен грати на високому рівні в клубі, щоб мене викликали в збірну, це моя мета. Я все ще тренуюся індивідуально, оскільки сезон закінчується, а клуб відпочиває. Я буду повністю готовий до зборів і зможу повноцінно готуватися з командою. Обіцяю грузинським уболівальникам, коли я вийду на поле у ​​футболці збірної Грузії, я витрачу все задля успіху команди”, — зізнався півзахисник.

Деталі

20-річний гравець останнім часом не грав через травму і найближчим часом відновить тренування з клубом. Загалом за сезон спортсмен встиг провести вісім поєдинків в УПЛ та забив один м’яч.

Доповнення

Цітаішвілі виступав в молодіжних збірних України різних вікових категорій, а в складі команди U-20 під керівництвом Петракова став чемпіонам світу.