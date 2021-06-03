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Футболіст "Динамо" змінив українське громадянство на грузинське

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Хавбек київського "Динамо" Георгій Цітаішвілі отримав грузинське громадянство, інформує Федерація футболу Грузії, передає УНН.

Футболіст "Динамо" змінив українське громадянство на грузинське

Цитата

Півзахисник прийняв рішення виступати за збірну Грузії за сімейними обставинами.

“Я завжди хотів грати за збірну Грузії, батьки і члени родини багато говорили зі мною про це. Перш за все, я повинен грати на високому рівні в клубі, щоб мене викликали в збірну, це моя мета. Я все ще тренуюся індивідуально, оскільки сезон закінчується, а клуб відпочиває. Я буду повністю готовий до зборів і зможу повноцінно готуватися з командою. Обіцяю грузинським уболівальникам, коли я вийду на поле у ​​футболці збірної Грузії, я витрачу все задля успіху команди”, — зізнався півзахисник.

Деталі

20-річний гравець останнім часом не грав через травму і найближчим часом відновить тренування з клубом. Загалом за сезон спортсмен встиг провести вісім поєдинків в УПЛ та забив один м’яч.

Доповнення

Цітаішвілі виступав в молодіжних збірних України різних вікових категорій, а в складі команди U-20 під керівництвом Петракова став чемпіонам світу.

Українські Національні Новини

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