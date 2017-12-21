Сборная Украины осталась на 35 месте в итоговом рейтинге ФИФА

Национальная команда Украины занимает 35 место, имея в своем активе 781 пункт. По сравнению с ноябрьским реестром, наша национальная команда сохранила позиции. В топ-10 также изменений не произошло.

Отметим, что среди представителей Европы сборная Украины сейчас находится на 21 строчке.

Как сообщалось ранее, ФИФА может запретить каталонской "Барселоне" проводить трансферную кампанию.