Сборная Украины осталась на 35 месте в итоговом рейтинге ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала итоговый мировой рейтинг национальных сборных, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.
Национальная команда Украины занимает 35 место, имея в своем активе 781 пункт. По сравнению с ноябрьским реестром, наша национальная команда сохранила позиции. В топ-10 также изменений не произошло.
Отметим, что среди представителей Европы сборная Украины сейчас находится на 21 строчке.
Как сообщалось ранее, ФИФА может запретить каталонской "Барселоне" проводить трансферную кампанию.