Збірна України залишилась на 35 місці у підсумковому рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила підсумковий світовий рейтинг національних збірних, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу організації.
Національна команда України посідає 35 місце, маючи в своєму активі 781 пункт. Порівняно з листопадовим реєстром, наша національна команда зберегла позиції. У топ-10 також змін не відбулося.
Зазначимо, що серед представників Європи збірна України наразі перебуває на 21 сходинці.
Як повідомлялося раніше, ФІФА може заборонити каталонській "Барселоні" проводити трансферну кампанію.