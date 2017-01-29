Сборная Украины в шаге от медалей финишировала в одиночной смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В польском городе Душники-Здруй закончилась одиночная смешанная эстафета в рамках чемпионата Европы по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Команда Украины в составе Ирины Варвинец и Андрея Доценко пришла к финишу на четвертом месте (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов) с 20,9 секундами оттаивания от победителей россиян.
На 6,3 с отстали норвежцы которые получили серебряную медаль, "бронза" на счету хозяев соревнований поляков.
Стоит отметить, что сегодня Украина примет участие и в классической смешанной эстафете в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джими, Александра Жирного и Руслана Ткаленко.
Напомним, что в Польше "желто-голубые" завоевали три награды - "бронза" А.Меркушиной, "золото" и "серебро" Ю.Джимы.
Как сообщал УНН, Ю.Джима завоевала "серебро" на чемпионате Европы по биатлону .