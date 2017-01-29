Збірна України за крок до медалей фінішувала в одиночній змішаній естафеті на ЧЄ з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У польському місті Душніки-Здруй закінчилася одиночна змішана естафета в рамках чемпіонату Європи з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Команда України у складі Ірини Варвинець та Андрія Доценка прийшла до фінішу на четвертому місці (0 штрафних кіл + 5 додаткових патронів) з 20,9 секундами відтавання від переможців росіян.
На 6,3 с відстали норвежці які здобули срібну медаль, "бронза" на рахунку господарів змагань поляків.
Варто відзначити, що сьогодні Україна візьме участь й у класичній змішаній естафеті у складі: Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Олександра Жирного та Руслана Ткаленко.
Нагадаємо, що у Польщі "жовто-блакитні" завоювали три нагороди – "бронза" А.Меркушиної, "золото" і "срібло" Ю.Джими.
Як повідомляв УНН, Ю.Джима здобула "срібло" на чемпіонаті Європи з біатлону.