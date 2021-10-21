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Сборная Украины по водному поло получила соперников по квалификации к ЧЕ-2022

Киев • УНН

 • 29368 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сборная Украины по водному поло узнала соперников во втором раунде квалификации чемпионата Европы 2022 года, передает УНН со ссылкой на Федерацию водного поло Украины.

Сборная Украины по водному поло получила соперников по квалификации к ЧЕ-2022

Детали

“Сине-желтые” проведут свои матчи 18-20 февраля в Израиле. Соперниками украинский в группе “D” станут сборная Турции, Нидерландов, а также хозяева турнира — Израиль.

Отмечено, что изменения в расписании соревнований могут быть связаны с эпидситуацией в Европе.

Цитата

“Нам досталась хорошая группа. Считаю фаворитом квартета „D“ сборную Нидерландов. Будет хорошая и интересная борьба за выход из группы. Надеемся достойно выступить и повторить успех 1995 года, где команда Украины заняла 7-е место. И это лучший результат за всю историю независимости государства. Хочется попасть в финальную часть чемпионата Европы. Эта задача минимум для Украины. Последний раз в финальной части ЧЕ были еще в 1997 году. Ребята будут стараться выполнить задачу и попасть на чемпионат ”, - подчеркнул и.о. главного тренера сборной Украины по водному поло Игорь Зинкевич.

Напомним

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передано организаторам.

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