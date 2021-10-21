Сборная Украины по водному поло получила соперников по квалификации к ЧЕ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Сборная Украины по водному поло узнала соперников во втором раунде квалификации чемпионата Европы 2022 года, передает УНН со ссылкой на Федерацию водного поло Украины.
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“Сине-желтые” проведут свои матчи 18-20 февраля в Израиле. Соперниками украинский в группе “D” станут сборная Турции, Нидерландов, а также хозяева турнира — Израиль.
Отмечено, что изменения в расписании соревнований могут быть связаны с эпидситуацией в Европе.
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“Нам досталась хорошая группа. Считаю фаворитом квартета „D“ сборную Нидерландов. Будет хорошая и интересная борьба за выход из группы. Надеемся достойно выступить и повторить успех 1995 года, где команда Украины заняла 7-е место. И это лучший результат за всю историю независимости государства. Хочется попасть в финальную часть чемпионата Европы. Эта задача минимум для Украины. Последний раз в финальной части ЧЕ были еще в 1997 году. Ребята будут стараться выполнить задачу и попасть на чемпионат ”, - подчеркнул и.о. главного тренера сборной Украины по водному поло Игорь Зинкевич.
Напомним
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