Олімпіада-2022: вогонь зимових Ігор у Пекіні передано організаторам

Деталі

Захід пройшов у присутності президентки Грецької Республіки Катеріни Сакелларопулу, глави Національного олімпійського комітету (НОК) Греції Спіроса Капралоса, спеціального представника, заступника голови оргкомітету зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року у Пекіні та віцепрезидента НОК Китаю Юй Цзайціна, інших офіційних осіб. Глядачів на церемонію не допустили у зв’язку з обмеженнями через пандемію коронавірусу.

Вогонь, запалений у понеділок в Стародавній Олімпії, на стадіон внесла факелоносець — грецька лижниця Параскеві Ладопулу, яка в наступному році візьме участь у зимовій Олімпіаді у Пекіні. Був запалений вівтар олімпійського вогню, а артистки, які виконують роль жриць, показали невеличку виставу.

З привітаннями на стадіоні виступили Капралос і Юй Цзайцін. Глава грецького НОК отримав олімпійський вогонь від виконуючої роль верховної жриці акторки Ксанті Георгіу, яка запалювала його у понеділок за допомогою параболічного дзеркала від сонячних променів на руїнах античного храму Гери у Стародавній Олімпії. Потім вогонь був переданий Юй Цзайціну.

Після закінчення церемонії на афінському стадіоні олімпійський вогонь буде доставлений спеціальним чартерним рейсом з міжнародного аеропорту Афін до Пекіна.

Довідка

XXIV зимові Олімпійські ігри пройдуть у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року, Паралімпійські ігри — з 4 по 13 березня. Столиця Китаю була обрана місцем проведення Олімпіади на сесії МОК у Куала-Лумпурі 31 липня 2015 року.