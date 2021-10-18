Олімпіада-2022: вогонь Ігор у Пекіні запалено у Стародавній Олімпії

Деталі

Захід проходить в присутності президента Грецької Республіки Катеріни Сакелларопулу, президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха, глави Національного олімпійського комітету (НОК) Греції Спіроса Капралоса, інших офіційних осіб. Глядачі на церемонію не допустили в зв’язку з обмеженнями через пандемію коронавірусу.

Вогонь у факелі запалила за допомогою параболічного дзеркала від сонячних променів верховна жриця — актриса Ксанті Георгіу — на вівтарі давньогрецького храму Гери. Після цього відбудеться театралізована вистава за участю групи жриць, які виконують обряд, створений на основі давніх традицій з привнесенням сучасних елементів. Воно пройде на стадіоні, на якому в давнину проходили багато спортивних змагань античних Олімпійських ігор.

Доповнення

НОК Греції повідомив, що першим факелоносцем естафети олімпійського вогню в Греції стане гірськолижник Іоанніс Антоніу, який брав участь в естафеті вогню Ігор 2014 року в Сочі, а також ніс грецький прапор на закритті Олімпіади-2018 в Пхьончхані. На цей раз традиційну естафету олімпійського вогню по Греції скасували через обмеження, пов’язані з пандемією. Вогонь в понеділок пронесуть тільки від стародавнього стадіону до пам’ятника засновнику сучасних Олімпійських ігор — французькому барону П’єру де Кубертену, який знаходиться неподалік, після чого його перевезуть на афінський Акрополь, де він проведе ніч.

19 жовтня вогонь буде переданий китайській делегації на офіційній церемонії на історичному біломармуровому афінському стадіоні “Панатінаїкос”, захід також пройде без присутності публіки. Як зазначили у НОК, туди будуть допущені тільки 200 акредитованих осіб, серед них будуть офіційні делегації обох сторін. На стадіон “Панатінаїкос” вогонь принесе лижниця Параскеві Ладопулу, яка візьме участь в Олімпіаді в Пекіні.