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Збірна України з водного поло отримала суперників по кваліфікації до ЧЄ-2022

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Збірна України з водного поло дізналась суперників у другому раунді кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року, передає УНН з посиланням на Федерацію водного поло України.

Збірна України з водного поло отримала суперників по кваліфікації до ЧЄ-2022

Деталі

“Синьо-жовті” проведуть свої матчі 18-20 лютого в Ізраїлі. Суперниками українців у групі “D” стануть збірна Туреччини, Нідерландів, а також господарі турніру — Ізраїль.

Зазначено, що зміни у розкладі змагань можуть бути пов’язані з епідситуацією у Європі.

Цитата

“Нам дісталась хороша група. Вважаю фаворитом квартету „D“ збірну Нідерландів. Буде хороша та цікава боротьба за вихід із групи. Надіємось гідно виступити і повторити успіх 1995 року, де команда України посіла 7-ме місце. І це найкращий результат за історію Незалежності держави. Хочеться потрапити у фінальну частину чемпіонату Європи. Це завдання мінімум для України. Востаннє у фінальній частині ЧЄ були ще у 1997 році. Хлопці старатимуться виконати завдання і потрапити на чемпіонат”, — підкреслив в.о. головного тренера збірної України з водного поло Ігор Зінкевич.

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