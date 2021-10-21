Збірна України з водного поло отримала суперників по кваліфікації до ЧЄ-2022

Деталі

“Синьо-жовті” проведуть свої матчі 18-20 лютого в Ізраїлі. Суперниками українців у групі “D” стануть збірна Туреччини, Нідерландів, а також господарі турніру — Ізраїль.

Зазначено, що зміни у розкладі змагань можуть бути пов’язані з епідситуацією у Європі.

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“Нам дісталась хороша група. Вважаю фаворитом квартету „D“ збірну Нідерландів. Буде хороша та цікава боротьба за вихід із групи. Надіємось гідно виступити і повторити успіх 1995 року, де команда України посіла 7-ме місце. І це найкращий результат за історію Незалежності держави. Хочеться потрапити у фінальну частину чемпіонату Європи. Це завдання мінімум для України. Востаннє у фінальній частині ЧЄ були ще у 1997 році. Хлопці старатимуться виконати завдання і потрапити на чемпіонат”, — підкреслив в.о. головного тренера збірної України з водного поло Ігор Зінкевич.

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