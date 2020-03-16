Сборная Украины по гребле начала в Италии подготовку к олимпийскому сезону
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сборная Украины по гребле на каноэ начала тренировочный лагерь на острове Сардиния (Италия) в рамках подготовки на Олимпийские игры в Токио, сообщает УНН со ссылкой на страницу Федерации в Facebook.
“Сборная Украины на тренировочном сборе в Италии, на острове Сардиния. Никакой паники! Готовимся к олимпийскому сезону. А кто тяжело работал всю неделю, имеет право на шашлык в компании друзей”, — говорится в сообщении Федерации.
Заметим, что основная сборная работает на Сардинии, поблизости от Кальяри, в составе 27-ми человек под общим руководством главного тренера сборной Украины Юрий Чебан.
Напомним, что первый случай коронавируса на Сардинии был обнаружен еще 2 марта.