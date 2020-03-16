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Збірна України з веслування розпочала в Італії підготовку до олімпійського сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Збірна України з веслування на каное розпочала тренувальний табір на острові Сардинія (Італія) в рамках підготовки на Олімпійські ігри в Токіо, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Федерації у Facebook.

“Збірна України на тренувальному зборі в Італії, на острові Сардинія. Ніякої паніки! Готуємося до олімпійського сезону. А хто важко працював весь тиждень, має право на шашлик у компанії друзів”, — сказано у повідомленні Федерації.

Зауважимо, що основна збірна працює на Сардинії, поблизу від Кальярі, у складі 27-ми чоловік під загальним керівництвом головного тренера збірної України Юрій Чебана.

Нагадаємо, що перший випадок коронавірусу на Сардинії був виявлений ще 2-го березня.

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