Сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера

На посту наставника сборной Ветер сменил Андрея Срюбко. Под руководством Срюбко национальная команда финишировала на чемпионате мира в Дивизионе 1В на пятом месте.

Примечательно, что свой первый матч сборная Украины проведет 6 ноября в польском Ганском. Далее украинцам предстоит борьба за путевку на Олимпиаду, который для Украины пройдет с 6 по 9 февраля 2020 года в казахстанском Нур-Султане. Соперниками украинской сборной уже точно будут сборные Казахстана и Польши.

Кроме того добавим, в апреле 2020 года национальная сборная Украины отправится на чемпионат мира в Дивизионе 1В в польский Катовице, в котором будет бороться с командами из Литвы, Японии, Польши, Эстонии и Сербии.