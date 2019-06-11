Збірна України з хокею отримала нового головного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Федерація хокею України призначила наставника семиразового чемпіона України "Донбасу" Сергія Вітера головним тренером національної збірної України. Про це інформує УНН з посиланням на ФХУ і УХЛ.
На посту наставника збірної Вітер змінив Андрія Срюбка. Під керівництвом Срюбка національна команда фінішувала на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В на п'ятому місці.
Примітно, що свій перший матч збірна України проведе 6 листопада в польському Ганська. Далі українців чекає боротьба за путівку на Олімпіаду, який для України пройде з 6 по 9 лютого 2020 року в казахстанському Нур-Султані. Суперниками української збірної вже точно будуть збірні Казахстану та Польщі.
Крім того додамо, у квітні 2020 року національна збірна України вирушить на чемпіонат світу в Дивізіоні 1В в польський Катовіце, в якому битися з командами з Литви, Японії, Польщі, Естонії та Сербії.