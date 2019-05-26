Сборная Украины по хоккею узнала соперников в борьбе на Олимпийские игры-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Определился состав квалификационных групп к Олимпийскому хоккейного турнира на Играх-2022 в Пекине, сообщает УНН со ссылкой на ФХУ.
Девять участников турнира в Пекине уже известны, так что 37-ми сборными придется проходить через квалификацию в борьбе за три заключительных места.
Отбор на Игры-2022 будет состоять из четырех этапов и начнется уже в ноябре этого года.
Сборная Украины начнет свою борьбу за путевку на Олимпиаду с третьего раунда квалификации, который пройдет с 6 по 9 февраля 2020 в казахстанском Нур-Султане.
Соперниками украинцев уж точно будут сборные Казахстана и Польши. Четвертая команда из отборной группы станет известна позже. В решающий этап олимпийского отбора пройдет только лучшая из четырех сборных.
Отметим, что сборная Украины только один раз в своей истории сумела пробиться на Олимпийский хоккейный турнир. “Сине-желтые” выступали на Играх-2002 в американском Солт-Лейк-Сити.
Примечательно, что участвовать в Зимней Олимпиаде изъявили желание 46 стран, что стало рекордом.