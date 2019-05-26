Збірна України з хокею дізналася суперників у боротьбі на Олімпійські ігри-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Визначився склад кваліфікаційних груп до Олімпійського хокейного турніру на Іграх-2022 в Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на ФХУ.
Дев’ять учасників турніру в Пекіні вже відомі, так що 37-ми збірними доведеться проходити через кваліфікацію в боротьбі за три заключних місця.
Відбір на Ігри-2022 буде складатися з чотирьох етапів і почнеться вже в листопаді цього року.
Збірна України почне свою боротьбу за путівку на Олімпіаду з третього раунду кваліфікації, який пройде з 6 по 9 лютого 2020 року в казахстанському Нур-Султані.
Суперниками українців вже точно будуть збірні Казахстану та Польщі. Четверта команда з відбірної групи стане відома пізніше. У вирішальний етап олімпійського відбору пройде тільки найкраща з чотирьох збірних.
Відзначимо, що збірна України лише один раз у своїй історії зуміла пробитися на Олімпійський хокейний турнір. “Синьо-жовті” виступали на Іграх-2002 в американському Солт-Лейк-Сіті.
Примітно, що брати участь у Зимовій Олімпіаді виявили бажання 46 країн, що стало рекордом.