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Збірна України з хокею дізналася суперників у боротьбі на Олімпійські ігри-2022

Збірна України з хокею дізналася суперників у боротьбі на Олімпійські ігри-2022

Київ • УНН

 • 18938 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Визначився склад кваліфікаційних груп до Олімпійського хокейного турніру на Іграх-2022 в Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на ФХУ.

Дев’ять учасників турніру в Пекіні вже відомі, так що 37-ми збірними доведеться проходити через кваліфікацію в боротьбі за три заключних місця.

Відбір на Ігри-2022 буде складатися з чотирьох етапів і почнеться вже в листопаді цього року.

Збірна України почне свою боротьбу за путівку на Олімпіаду з третього раунду кваліфікації, який пройде з 6 по 9 лютого 2020 року в казахстанському Нур-Султані.

Суперниками українців вже точно будуть збірні Казахстану та Польщі. Четверта команда з відбірної групи стане відома пізніше. У вирішальний етап олімпійського відбору пройде тільки найкраща з чотирьох збірних.

Відзначимо, що збірна України лише один раз у своїй історії зуміла пробитися на Олімпійський хокейний турнір. “Синьо-жовті” виступали на Іграх-2002 в американському Солт-Лейк-Сіті.

Примітно, що брати участь у Зимовій Олімпіаді виявили бажання 46 країн, що стало рекордом.

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