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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 41481 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 61901 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 74628 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 87671 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112205 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114022 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Сборная Украины по футзалу обыграла Молдову в первом спарринге

Сборная Украины по футзалу обыграла Молдову в первом спарринге

Киев  •  УНН

 • 7965 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинская футзальная сборная Украины провела на паркете запорожской "Юности" контрольный поединок с Молдовой, передает УНН.

Подопечные Александра Косенко в каждом из таймов отправили два мяча в ворота соперника. В ответ команда из Украины пропустила только один снаряд. Как следствие, после финала декабря счет составил 4:1.

Стоит отметить, что второй контрольный поединок в Запорожье сборные Украины и Молдовы проведут уже сегодня, 9 декабря (начало — в 14.00).

Кроме того добавим, спарринги запланированы в рамках подготовки “сине-желтых” к матчам квалификации Евро-2022.

Украинские Национальные Новости

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