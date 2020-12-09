Сборная Украины по футзалу обыграла Молдову в первом спарринге
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинская футзальная сборная Украины провела на паркете запорожской "Юности" контрольный поединок с Молдовой, передает УНН.
Подопечные Александра Косенко в каждом из таймов отправили два мяча в ворота соперника. В ответ команда из Украины пропустила только один снаряд. Как следствие, после финала декабря счет составил 4:1.
Стоит отметить, что второй контрольный поединок в Запорожье сборные Украины и Молдовы проведут уже сегодня, 9 декабря (начало — в 14.00).
Кроме того добавим, спарринги запланированы в рамках подготовки “сине-желтых” к матчам квалификации Евро-2022.