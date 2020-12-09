Збірна України з футзалу обіграла Молдову у першому спарингу

Підопічні Олександра Косенка у кожному з таймів відправили по два м’ячі у ворота суперника. У відповідь команда з України пропустила лише один снаряд. Як наслідок, після фіналу гру рахунок склав 4:1.

Варто зазначити, що другий контрольний поєдинок у Запоріжжі збірні України та Молдови проведуть вже сьогодні, 9-го грудня (початок — о 14.00).

Крім того додамо, спаринги заплановані в рамках підготовки “синьо-жовтих” до матчів кваліфікації Євро-2022.