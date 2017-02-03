Сборная Украины по футзалу узнала соперников в отборе к ЧЕ-2018

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 9252 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 23981 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 102011 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 36366 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 95427 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 154590 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 149578 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153292 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159322 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167857 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.4м/с
41%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 49556 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 47140 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 50258 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 45082 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 48373 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 9256 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 49828 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 102017 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 230739 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 283856 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 6940 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 41725 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 40998 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 54598 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 75941 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Сборная Украины по футзалу узнала соперников в отборе к ЧЕ-2018

Киев • УНН

 • 9362 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Национальная команда Украины попала в третий квартет отборочного турнира к чемпионату Европы по футзалу 2018 года и станет хозяином данной группы, передает УНН со ссылкой на сайт futsalworldranking.

Сборная Украины по футзалу узнала соперников в отборе к ЧЕ-2018

Результаты жеребьевки (первая команда в каждой группе примет отборочный раунд):

Группа 1: Беларусь, Италия, Нидерланды, Грузия.

Группа 2: Азербайджан, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания.

Группа 3: Украина, Хорватия, Бельгия, Черногория.

Группа 4: Румыния, Португалия, Финляндия, Латвия.

Группа 5: Польша, Испания, Сербия, Молдова.

Группа 6: Казахстан, Чехия, Македония, Дания.

Группа 7: Турция, Россия, Словакия, Франция.

Отмечается, что матчи группового раунда пройдут с 3 по 12 апреля.

Стоит отметить, что Украина занимает 8 место в мировом рейтинге сборных, Хорватия - 11, Бельгия - 32, Черногория - 58.

Добавим, что семь победителей групп напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля 2018 года. Команды, которые займут вторые места, и лучший третий коллектив разыграют еще 4 финальных места в плей-офф.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18