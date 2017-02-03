Сборная Украины по футзалу узнала соперников в отборе к ЧЕ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Национальная команда Украины попала в третий квартет отборочного турнира к чемпионату Европы по футзалу 2018 года и станет хозяином данной группы, передает УНН со ссылкой на сайт futsalworldranking.
Результаты жеребьевки (первая команда в каждой группе примет отборочный раунд):
Группа 1: Беларусь, Италия, Нидерланды, Грузия.
Группа 2: Азербайджан, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания.
Группа 3: Украина, Хорватия, Бельгия, Черногория.
Группа 4: Румыния, Португалия, Финляндия, Латвия.
Группа 5: Польша, Испания, Сербия, Молдова.
Группа 6: Казахстан, Чехия, Македония, Дания.
Группа 7: Турция, Россия, Словакия, Франция.
Отмечается, что матчи группового раунда пройдут с 3 по 12 апреля.
Стоит отметить, что Украина занимает 8 место в мировом рейтинге сборных, Хорватия - 11, Бельгия - 32, Черногория - 58.
Добавим, что семь победителей групп напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля 2018 года. Команды, которые займут вторые места, и лучший третий коллектив разыграют еще 4 финальных места в плей-офф.