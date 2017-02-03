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Збірна України з футзалу дізналася суперників у відборі до ЧЄ-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Національна команда України потрапила до третього квартету відбіркового турніру до чемпіонату Європи з футзалу 2018 року і стане господарем даної групи, передає УНН з посиланням на сайт futsalworldranking.

Збірна України з футзалу дізналася суперників у відборі до ЧЄ-2018

Результати жеребкування (перша команда в кожній групі прийме відбірковий раунд):

Група 1: Білорусь, Італія, Нідерланди, Грузія.

Група 2: Азербайджан, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Албанія.

Група 3: Україна, Хорватія, Бельгія, Чорногорія.

Група 4: Румунія, Португалія, Фінляндія, Латвія.

Група 5: Польща, Іспанія, Сербія, Молдова.

Група 6: Казахстан, Чехія, Македонія, Данія.

Група 7: Туреччина, Росія, Словаччина, Франція.

Зазначається, що матчі групового раунду пройдуть з 3 по 12 квітня.

Варто відзначити, що Україна посідає 8 місце в світовому рейтингу збірних, Хорватія – 11, Бельгія – 32, Чорногорія – 58.

Додамо, що сім переможців груп напряму потраплять у фінальний турнір, який пройде в Словенії з 30 січня по 10 лютого 2018 року. Команди, які займуть другі місця, та найкращий третій колектив розіграють ще 4 фінальних місця у плей-офф.

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