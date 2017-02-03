Збірна України з футзалу дізналася суперників у відборі до ЧЄ-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Національна команда України потрапила до третього квартету відбіркового турніру до чемпіонату Європи з футзалу 2018 року і стане господарем даної групи, передає УНН з посиланням на сайт futsalworldranking.
Результати жеребкування (перша команда в кожній групі прийме відбірковий раунд):
Група 1: Білорусь, Італія, Нідерланди, Грузія.
Група 2: Азербайджан, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Албанія.
Група 3: Україна, Хорватія, Бельгія, Чорногорія.
Група 4: Румунія, Португалія, Фінляндія, Латвія.
Група 5: Польща, Іспанія, Сербія, Молдова.
Група 6: Казахстан, Чехія, Македонія, Данія.
Група 7: Туреччина, Росія, Словаччина, Франція.
Зазначається, що матчі групового раунду пройдуть з 3 по 12 квітня.
Варто відзначити, що Україна посідає 8 місце в світовому рейтингу збірних, Хорватія – 11, Бельгія – 32, Чорногорія – 58.
Додамо, що сім переможців груп напряму потраплять у фінальний турнір, який пройде в Словенії з 30 січня по 10 лютого 2018 року. Команди, які займуть другі місця, та найкращий третій колектив розіграють ще 4 фінальних місця у плей-офф.