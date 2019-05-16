Сборная Украины по футболу может сыграть в Запорожье - Павелко

"Сегодня (15 мая - ред.) в Запорожье переместилась столица футбола, футбольной жизни. Я думаю, что мы будем продолжать. С такими болельщиками, с таким состоянием газона мы можем планировать здесь матчи сборной", - сказал он.

Павелко также прокомментировал результаты финального матча Кубка Украины.

"Сегодня (15 мая - ред.) мы пишем историю, и историю как раз в Запорожье. Первый финал Кубка Украины в этом городе. Впервые команда выиграла 13 титулов этого соревнования, и, конечно же, я уверен, что такая запорожская земля - истинно футбольная", - сказал он.

Напомним, в финале Кубка Украины "Шахтер" обыграл "Ингулец" со счетом 3:0 и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.