Сборная Украины по футболу может сыграть в Запорожье - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Матчи сборной Украины по футболу можно проводить на запорожском стадионе "Славутич-Арена". Об этом заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, передает УНН со ссылкой на телеканал Футбол 1/2.
"Сегодня (15 мая - ред.) в Запорожье переместилась столица футбола, футбольной жизни. Я думаю, что мы будем продолжать. С такими болельщиками, с таким состоянием газона мы можем планировать здесь матчи сборной", - сказал он.
Павелко также прокомментировал результаты финального матча Кубка Украины.
"Сегодня (15 мая - ред.) мы пишем историю, и историю как раз в Запорожье. Первый финал Кубка Украины в этом городе. Впервые команда выиграла 13 титулов этого соревнования, и, конечно же, я уверен, что такая запорожская земля - истинно футбольная", - сказал он.
Напомним, в финале Кубка Украины "Шахтер" обыграл "Ингулец" со счетом 3:0 и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.