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Збірна України з футболу може зіграти у Запоріжжі - Павелко

Збірна України з футболу може зіграти у Запоріжжі - Павелко

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Матчі збірної України з футболу можна проводити на запорізькому стадіоні "Славутич-Арена". Про це заявив президент Федерації Футболу України Андрій Павелко, передає УНН із посиланням на телеканал Футбол 1/2.

"Сьогодні (15 травня - ред.) в Запоріжжя перемістилася столиця футболу, футбольного життя. Я думаю, що ми будемо продовжувати. З такими вболівальниками, з таким станом газону ми можемо планувати тут матчі збірної", - сказав він.

Павелко також прокоментував результати фінального матчу Кубка України.

"Сьогодні (15 травня - ред.) ми пишемо історію, і історію як раз в Запоріжжі. Перший фінал Кубка України в цьому місті. Вперше команда виграла 13 титулів цього змагання, і, звичайно ж, я впевнений, що така запорізька земля - істинно футбольна", - сказав він.

Нагадаємо, у фіналі Кубка України "Шахтар" обіграв "Інгулець" із рахунком 3:0 і в четвертий раз поспіль став володарем трофею.

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