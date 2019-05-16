Збірна України з футболу може зіграти у Запоріжжі - Павелко

"Сьогодні (15 травня - ред.) в Запоріжжя перемістилася столиця футболу, футбольного життя. Я думаю, що ми будемо продовжувати. З такими вболівальниками, з таким станом газону ми можемо планувати тут матчі збірної", - сказав він.

Павелко також прокоментував результати фінального матчу Кубка України.

"Сьогодні (15 травня - ред.) ми пишемо історію, і історію як раз в Запоріжжі. Перший фінал Кубка України в цьому місті. Вперше команда виграла 13 титулів цього змагання, і, звичайно ж, я впевнений, що така запорізька земля - істинно футбольна", - сказав він.

Нагадаємо, у фіналі Кубка України "Шахтар" обіграв "Інгулець" із рахунком 3:0 і в четвертий раз поспіль став володарем трофею.